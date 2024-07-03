توزر: أهالي وفلاحو تمغزة يجدّدون المطالبة بإحداث فرع للحماية المدنية بمنطقتهم تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

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جدّد مواطنون وفلاحون من معتمدية تمغزة الحدودية بولاية توزر مطلبهم بإحداث وحدة أو فرع للحماية المدنية بمنطقتهم، وذلك تزامنا مع ما تشهده الجهة من ارتفاع لدرجات الحرارة وإمكانية نشوب حرائق في الواحات على غرار ما حصل في بداية الصائفة وخلال الصائفة الماضية.

وأكد رئيس مجمع التنمية الفلاحية بواحة تمغزة، أحمد خليفي، الحاجة الضرورية لبعث هذا المرفق نظرا لبعد معتمدية تمغزة نحو 64 كلم عن مركز الولاية، وما تتطلبه هذه المسافة من وقت لوصول فرق الإطفاء إلى مكان الحريق وما قد يسببه ذلك من خسائر كبيرة، وفق تعبيره.

وقال إن "التدخّل الأوّلي لإطفاء الحرائق بالواحات يتمّ على امتداد السنوات الأربع الماضية عن طريق مجمع التنمية الفلاحية بما يتوفر لديه من من معدات يدوية وآليات خفيفة وباستعمال الموارد المائية المتوفرة، وبمساهمة خلية الإرشاد الفلاحي بتمغزة، باعتبار أن وصول فرق الإطفاء يتطلب ساعة على الأقل".

وأشار إلى أنّ التعزيز يتم أحيانا من فرقة الحماية المدنية بالرديف من ولاية قفصة، التي تبعد نحو 24 كلم عن تمغزة، في ظل ما تتطلبه فرق الإطفاء من ولاية توزر من وقت للوصول والتدخّل، ما يؤدي في غالب الأحيان إلى احتراق عدد كبير من أصول النخيل.



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وقال إنه تم في فترة سابقة الاتفاق على بعث وحدة للحماية المدنية في تمغزة، وتخصيص فضاء ورصد اعتماد لذلك، إلا أنّه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق رغم سلسلة جلسات المنعقدة بين الأطراف المعنية.

وقال، من جهته، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بتمغزة، حسن اللموشي، إن "واحة تمغزة تعرف كل صائفة عددا من الحرائق يتم التدخل غالبا بالوسائل التقليدية لإطفائها"، موضحا أنّ المطالب ببعث فرع للحماية المدنية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات لكن دون التوصل الى تركيزها فعلا في ظلّ بعد معتمدية تمغزة بمختلف مناطقها عن مركز الولاية.