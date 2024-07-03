تزايد القلق بشأن صحة الرئيس الأمريكي بايدن والبيت الأبيض يحاول تهدئة الأوضاع

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فرانس 24 - مع تصاعد التساؤلات حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأت شخصيات بارزة من الحزب الديمقراطي بتوجيه دعوات علنية تطالب بانسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024. هذه الدعوات تأتي في أعقاب أداء بايدن المتراجع خلال المناظرة الأخيرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ما أثار قلق قادة الحزب، وجعلهم يبحثون عن بدائل قد تكون أفضل في مواجهة الانتخابات المقبلة. بينما يسعى البيت الأبيض إلى تهدئة الوضع، تتزايد الضغوطات من داخل الحزب لإيجاد حل سريع وحاسم.



بدأت شخصيات بارزة من معسكر الديمقراطيين، الثلاثاء، طرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية للرئيس جو بايدن، في حين يسعى البيت الأبيض لاحتواء الوضع المتأزم.





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النائب الديمقراطي من ولاية تكساس، لويد دوغيت، كتب في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية: "آمل أن يتخذ القرار الصعب والمؤلم بالانسحاب. أدعوه بكل احترام للقيام بذلك"، مضيفا: "يجب ألا يسلمنا إلى ترامب عام 2024".



كما اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، أنه من "المشروع" التساؤل عن الحالة الصحية لبايدن بعد المناظرة الأخيرة مع دونالد ترامب.



وقالت بيلوسي على قناة MSNBC: "أعتقد أنه من المشروع أن نتساءل ما إذا كان هذا فصلا فقط أو أنها حالة دائمة".



"كاد يغلبني النوم"

من جهته، أقر بايدن بأن أداءه خلال المناظرة الرئاسية التي جرت الخميس الماضي لم يكن الأفضل، لكنه ألقى باللوم في ذلك على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بعد رحلتين خارجيتين في وقت سابق من يونيو/ حزيران.



وواجه بايدن أسئلة متزايدة بشأن سعيه للترشح بعد الأداء الهش في المناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حيث دعاه أحد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب علنا إلى الانسحاب من السباق.



وأقر بايدن خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا بأن المناظرة لم تسر على ما يرام.



وقال الرئيس الأمريكي "الحقيقة هي أنني لم أكن حذرا. لقد قررت السفر حول العالم عدة مرات، مرورا بحوالي 100 منطقة زمنية... قبل... المناظرة. لم استمع إلى طاقم العمل الخاص بي ورجعت وكاد يغلبني النوم خلال المناظرة".



وأضاف "هذا ليس عذرا. هو تفسير".



إجراءات احترازية

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، قائلة إن بايدن "يعرف كيف ينهض مجددا"، مستبعدة خضوعه لأي اختبار معرفي.



وأعلنت محطة "إيه بي سي نيوز" أن بايدن سيطل الجمعة في أول مقابلة له منذ مناظرته مع ترامب لإسكات هذه الأصوات. كما أعلن البيت الأبيض عن مؤتمر صحفي سيعقده بايدن في الأسبوع المقبل خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.



عضو مجلس النواب مايك كويغلي قال لشبكة "سي إن إن": "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا بشأن أنها لم تكن مجرد ليلة مروعة".



وأظهر استطلاع للرأي نشرته "سي إن إن" أن 75% من الناخبين يرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل مع مرشح آخر غير بايدن.



نائبة الرئيس، كامالا هاريس، تحصل على 45% مقابل 47% لترامب.



وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن مقربين من بايدن لاحظوا فترات جمود "أكثر تواترا" و"أكثر وضوحا" في الأشهر الأخيرة. المتحدثة جان-بيار أكدت أن الإدارة لا تخفي أي معلومات بخصوص صحة الرئيس.



ومنذ بضعة أسابيع، أحاط بايدن نفسه بمستشارين للانتقال من البيت الأبيض إلى مروحيته، لتجنب لقطات الكاميرا الطويلة لمشيته المتصلبة.



الرئيس لم يعقد مؤتمرا صحفيا منذ يناير/كانون الثاني 2022، وقلل من الأحاديث مع الصحافيين، ويمضي عطلات نهاية الأسبوع في ديلاوير.



وخلال زيارته الأخيرة لفرنسا في مناسبة ذكرى إنزال الحلفاء في النورماندي، توجه بايدن من المطار إلى الفندق دون أي ظهور علني.



فرانس24/ أ ف ب