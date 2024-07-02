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بورصة تونس تواصل منحاها التنازلي مع إقفال حصة الثلاثاء

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 17:41 قراءة: 0 د, 46 ث
      
واصلت بورصة تونس منحاها التنازلي مع إقفال حصة، الثلاثاء، وتراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0،12 بالمائة وبلغ مستوى 9643،58 نقطة. في ما بلغت قيمة المعاملات قيمة 14،1 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".

وتصدر سهم المغازة العامة قائمة الإرتفاعات بنسبة 4،3 بالمائة وأقفل عند سعر 6،250 دينار (د). ولم تتجاوز المبادلات على السهم قيمة الألفي دينار.

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وتطور سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 2،4 بالمائة وبلغ ممستوى 12،800 د، وقدّرت المبادلات على السهم 62 ألف دينار.

وتكبد، في المقابل، سهم الشركة التونسية للسيارات أعلى الخسائر للحصة لتتقلص قيمته بنسبة 4،9 بالمائة في حدود 19 د، وتسجيل معاملات بقيمة 9 آلاف دينار.

وتراجع، أيضا، سهم بنك وفاق الدولي بنسبة 4،5 بالمائة وأنهى عند سعر 8،550 د. وتمّ تبادل السهم بقيمة 1،2 م د.

وأضفى سهم شركة المواد الصحية "ليلا" حركية على السوق واستحوذ على معاملات بحجم 10،6 م د، وأقفل السهم عند سعر 9 دنانير بعد تطوّره بنسبة 1،6 بالمائة.


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