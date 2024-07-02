مدينة العلوم بتونس تنظم يوم الجمعة 19 جويلية الجاري ليلة النجوم في نسختها 21

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>

سيكون لزوار مدينة العلوم بتونس من المهتمين بعلم الفلك يوم الجمعة 19 جويلية الجاري بداية من الساعة الثامنة مساء، موعد مع ليلة النجوم في نسختها الـ21 التي تتضمن برنامجا علميا ثريا.



وأفادت مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها أنها تنظم ليلة النجوم بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين ومنهم فضاء العلوم بباريس ومدينة الفضاء بتولوز، لافتة الى أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لرصد السماء واستكشاف ما تحمله من خفايا تستحق المتابعة على غرار القمر وزحل ومثلث النجوم الصيفية.





...



وستتيح هذه الفعالية لعشاق علم الفلك رصد القمر وكوكب زحل وكواكب المثلث الصيفي من خلال التلسكوبات الآلية من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل.



وأعدّت مدينة العلوم بتونس برنامجا علميا بالمناسبة يتضمّن محاضرات علمية للعموم حول "التوهجات الشمسية" يلقيها محمد شوكت عودة، عضو الاتحاد الفلكي الدولي ومدير مركز الفلك الدولي ورئيس مرصد الختم الفلكي في الإمارات العربية المتحدة، و"على الأرض كما في المريخ، الحقيقة في الصخر" يلقيها محمد سوسي، الأستاذ في الجيولوجيا في كلية العلوم بتونس ومدير مخبر الأحواض الرسوبية والجيولوجيا البترولية.



كما سيتخلل هذه التظاهرة عرض مسرحي علمي "مختبر المريخ"، وعروض موسيقية مختلفة.