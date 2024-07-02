أسامة الجامعي: مدير مهرجان الحمّامات الدولي تحجّج بوجود عبارات مخلّة بالأخلاق العامة وألغى مسرحية "آخر البحر"

قال المدير الفني والتقني لمسرحية "آخر البحر" أسامة الجامعي إن إدارة مهرجان الحمامات الدولي تحجّجت بوجود "عبارات مخلّة بالأخلاق العامة" عندما حذفت عرض مسرحية "آخر البحر" من البرمجة، ثمّ عوّضته بعرض موسيقي.



وأوضح الجامعي أنه تفاجأ بعدم ورود مسرحية "آخر البحر" في برمجة المهرجان التي تمّ الإعلان عنها رسميا يوم 26 جوان الماضي، معتبرا أن "تعلّل إدارة المهرجان بعدم برمجة عمليْن من إنتاج المسرح الوطني هي حجّة واهية ولا تنفي برمجة عمل ثانٍ".





وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مسرحية "آخر البحر" تقرّر برمجتها رسميا يوم 18 جويلية على ركح مسرح الحمامات باقتراح من إدارة المهرجان، رافقها اجتماع حول المستلزمات التقنية التي ينبغي توفيرها للعرض.وكان مدير مدير مهرجان الحمامات الدولي نجيب الكسرواي أفاد في تصريح سابق، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن إدارة المهرجان لم ترفض برمجة مسرحية "آخر البحر"، بل اختارت العمل المسرحي "رقصة سماء" للمخرج الطاهر عيسى بالعربي الذي تشارك فيه الفنانة منى نور الدين، وذلك حرصا من المهرجان على تكريم هذه الفنانة القديرةالتي كانت شاركت في افتتاح مسرح الهواء الطلق وفي الدورة التأسيسية لمهرجان الحمامات الدولي يوم 31 جويلية 1964.ومسرحية "آخر البحر" هي من إنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع مركز الفنون بجربة. وتدور أحداثها في تونس سنة 2015. وتتمحور حول امرأة ذات أصول يمنية هربت من وطنها مع رجل تونسي إلى تونس طمعا في حياة أفضل من حيث الحقوق والحريات واحترام المرأة ومكتسباتها، لكنها تصطدم بواقع لا يختلف كثيرا عن واقعها في وطنها اليمن أو حتى في أي دولة عربية أخرى. وأمام مقتل طفليها بوحشية، تُنصب لها محاكمة على جريمتها، لكنها ترفض الفرار وتختار مواجهة مصيرها، فتتجنّد لها محامية وناشطة حقوقية للدفاع عنها أمام المؤسسة القضائية وأمام "المحاكم الشعبية" و"محاكم الإعلام" و"منصات التواصل الاجتماعي".ويؤدي الأدوار في هذا العمل، الذي دام عرضه نحو 3 ساعات، كل من صالحة نصراوي ومحمد شعبان وريم عياد وسهام عقيل وحمادي البجاوي.