رئيس الجمهورية يؤكد على أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء ثقافة وطنية

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أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء لقائه، يوم الإثنين بقصر قرطاج، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير، أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء ثقافة وطنية بالنظر إلى أنه تم بعثها من أجل الارتقاء بالذوق العام.



وأضاف، في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن "ركح مسرح قرطاج وركح مسرح الحمامات على سبيل المثال، لم يكونا مفتوحين إلا للأعمال الثقافية الراقية وكثيرون من الخارج كان حلمهم الوقوف على هذين الركحين لأنهم يعتبرون ذلك اعترافا لهم بقيمتهم الفنية وتتويجا لمسيراتهم عكس ما يحصل اليوم في المهرجانين المذكورين أو في عدد من المهرجانات الأخرى".





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كما شدّد رئيس الجمهورية على أن الارتقاء بالثقافة ينصهر في إطار حركة التحرر الوطني التي تشهدها تونس اليوم لأنه لا مستقبل لأي دولة دون مساهمة فاعلة لمبدعيها ومثقفيها الذين لا همّ لهم إلا الإبداع انطلاقا من فكر حرّ ووعي راسخ بدورهم في التنمية الفكرية لمجتمعاتهم.