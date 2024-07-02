Babnet

رئيس الجمهورية يؤكد على أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء ثقافة وطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668399064fe2f9.58888047_fpgqoehmiknlj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 00:35 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء لقائه، يوم الإثنين بقصر قرطاج، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير، أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء ثقافة وطنية بالنظر إلى أنه تم بعثها من أجل الارتقاء بالذوق العام.

وأضاف، في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن "ركح مسرح قرطاج وركح مسرح الحمامات على سبيل المثال، لم يكونا مفتوحين إلا للأعمال الثقافية الراقية وكثيرون من الخارج كان حلمهم الوقوف على هذين الركحين لأنهم يعتبرون ذلك اعترافا لهم بقيمتهم الفنية وتتويجا لمسيراتهم عكس ما يحصل اليوم في المهرجانين المذكورين أو في عدد من المهرجانات الأخرى".

...

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن الارتقاء بالثقافة ينصهر في إطار حركة التحرر الوطني التي تشهدها تونس اليوم لأنه لا مستقبل لأي دولة دون مساهمة فاعلة لمبدعيها ومثقفيها الذين لا همّ لهم إلا الإبداع انطلاقا من فكر حرّ ووعي راسخ بدورهم في التنمية الفكرية لمجتمعاتهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290201


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Rom euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Tur euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 07:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*