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كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني يدشن عددا من المقرات الأمنية

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 06:17 قراءة: 0 د, 41 ث
      
دشّن كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني سفيان بالصّادق، يوم الأثنين، عددا من المقرات الأمنية، على غرار مقر المنطقة البحرية "بقابس" ومقر مركز الحماية المدنية بالطريق السيارة "أ1 "بوذرف (ولاية قابس)، ومقر مركز الحماية المدنية بالطريق السيارة أ1 بالمحرس من ولاية صفاقس.

وجاء، في بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، أن تدشين هذه المقرات يتنزل في إطار تأمين الموسم السياحي والسعي للحفاظ على الأمن والسلامة بالطرقات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية، بما يضمن النجاعة والفعّالية لبرامج العمل المرسومة من قبل الهياكل المعنية بوزارة الداخلية، وخاصة منها إدارة حرس المرور والديوان الوطني للحماية المدنية والمرصد الوطني لسلامة المرور.

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كما تفقد كاتب الدولة، المصلحة الرابعة لحرس المرور بالمحرس والمصلحة الخامسة بوذرف بالطريق السيارة أ1 وعاين مُختلف التجهيزات المُتوفرة لضمان حُسن سير العمل، مبرزا المجهُودات المبذولة من طرف الإطارات والأعوان في التصدّي لمُختلف الجرائم والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة التراب الوطني.


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