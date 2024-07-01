بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يصنع مجددا فوز المصري البورسعيدي

جوووووول💥💥 "الروج التونسي بيضرب خط دفاع الجونة بالكامل وبيسجل"😲.. هدف التقدم للمصري البورسعيدي على الجونة بأقدام فخر الدين بن يوسف لتصبح النتيجة 2-1 للمصري بعد تأكيد الفار🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/kPotrpNbrq — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 1, 2024

وحسم فخر الدين بن يوسف نتيجة المباراة بهدف ثان للمصري البورسعيدي في الدقيقة 54 رافعا رصيده الى 8 اهداف في البطولة المصرية.وعزز المصري البورسعيدي موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 28 مباراة خلف بيراميدز المتصدر ب62 نقطة من 25 مباراة والاهلي صاحب المركز الثاني ب51 نقطة من 21 مباراة.