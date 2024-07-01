بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يصنع مجددا فوز المصري البورسعيدي

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لعب المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف مجددا دورا حاسما في فوز فريقه المصري البورسعيدي على الجونة بتسجيله هدف الفوز 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين لحساب الجولة التاسعة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وحسم فخر الدين بن يوسف نتيجة المباراة بهدف ثان للمصري البورسعيدي في الدقيقة 54 رافعا رصيده الى 8 اهداف في البطولة المصرية.
وعزز المصري البورسعيدي موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 28 مباراة خلف بيراميدز المتصدر ب62 نقطة من 25 مباراة والاهلي صاحب المركز الثاني ب51 نقطة من 21 مباراة.
وحسم فخر الدين بن يوسف نتيجة المباراة بهدف ثان للمصري البورسعيدي في الدقيقة 54 رافعا رصيده الى 8 اهداف في البطولة المصرية.
وعزز المصري البورسعيدي موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 28 مباراة خلف بيراميدز المتصدر ب62 نقطة من 25 مباراة والاهلي صاحب المركز الثاني ب51 نقطة من 21 مباراة.
جوووووول💥💥 "الروج التونسي بيضرب خط دفاع الجونة بالكامل وبيسجل"😲.. هدف التقدم للمصري البورسعيدي على الجونة بأقدام فخر الدين بن يوسف لتصبح النتيجة 2-1 للمصري بعد تأكيد الفار🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/kPotrpNbrq— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 1, 2024
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