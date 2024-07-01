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بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يصنع مجددا فوز المصري البورسعيدي

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 20:06 قراءة: 0 د, 39 ث
      
لعب المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف مجددا دورا حاسما في فوز فريقه المصري البورسعيدي على الجونة بتسجيله هدف الفوز 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين لحساب الجولة التاسعة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وحسم فخر الدين بن يوسف نتيجة المباراة بهدف ثان للمصري البورسعيدي في الدقيقة 54 رافعا رصيده الى 8 اهداف في البطولة المصرية.
وعزز المصري البورسعيدي موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 28 مباراة خلف بيراميدز المتصدر ب62 نقطة من 25 مباراة والاهلي صاحب المركز الثاني ب51 نقطة من 21 مباراة.


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