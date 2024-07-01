بنزرت: افتتاح مركز للنجدة والإسعاف على الطرقات ضمن البرنامج الوطني للعطلة الآمنة 

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أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي، عن افتتاح مركز للنجدة والاسعاف على الطرقات، اليوم الاثنين، على مستوى الطريق السيارة بنزرت تونس من جهة معتمدية أوتيك، وذلك في اطار الاستعداد لانجاح البرنامج الوطني للعطلة الآمنة.
وبيّن المصدر ذاته لصحفي "وات" أن كامل الفريق الناشط بالمركز سيعنى بتقديم مختلف الخدمات الوقائية، والتدخلات الميدانية الطارئة على الطرقات بالمنطقة ومحيطها، وذلك بالتعاون والتنسيق بين خبراء الحماية المدنية، والهلال الأحمر التونسي، وجمعية متطوعي الحماية المدنية.
وبيّن المصدر ذاته لصحفي "وات" أن كامل الفريق الناشط بالمركز سيعنى بتقديم مختلف الخدمات الوقائية، والتدخلات الميدانية الطارئة على الطرقات بالمنطقة ومحيطها، وذلك بالتعاون والتنسيق بين خبراء الحماية المدنية، والهلال الأحمر التونسي، وجمعية متطوعي الحماية المدنية.
وأضاف أن مصالح الحماية المدنية ببنزرت مستعدة بشريا ولوجستيا لانجاح برنامج العطلة الآمنة، وذلك بتنسيق كامل وتحت اشراف اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة.
يذكر ان مصالح الحماية المدنية ببنزرت بمعية شركائها كانت افتتحت قبل ذلك عددا من المراكز المتقدمة على غرار مركز عوسجة والمخصص لخدمات الإسعاف والاطفاء، ومركز جومين بازينة والمخصص للاطفاء السريع دون اعتبار التدخلات الحرفية للفرق القارة المنتشرة بكل من بنزرت، وجرزونة، ومنزل بورقيبة-تينجة، وماطر، وسجنان، علاوة على بقية مراكز النجدة والاسعاف والتوقي على الشواطئ التي تضم ما يزيد عن 120 شخصا دون اعتبار فرق الغوص.
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