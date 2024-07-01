بنزرت: افتتاح مركز للنجدة والإسعاف على الطرقات ضمن البرنامج الوطني للعطلة الآمنة 

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية ببنزرت مستعدة بشريا ولوجستيا لانجاح برنامج العطلة الآمنة، وذلك بتنسيق كامل وتحت اشراف اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة.يذكر ان مصالح الحماية المدنية ببنزرت بمعية شركائها كانت افتتحت قبل ذلك عددا من المراكز المتقدمة على غرار مركز عوسجة والمخصص لخدمات الإسعاف والاطفاء، ومركز جومين بازينة والمخصص للاطفاء السريع دون اعتبار التدخلات الحرفية للفرق القارة المنتشرة بكل من بنزرت، وجرزونة، ومنزل بورقيبة-تينجة، وماطر، وسجنان، علاوة على بقية مراكز النجدة والاسعاف والتوقي على الشواطئ التي تضم ما يزيد عن 120 شخصا دون اعتبار فرق الغوص.