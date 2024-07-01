قبلي: الفروغ قريبا من مشروع اعادة بناء السوق البلدي البياز للخضر والغلال

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شارف مشروع اعادة بناء سوق البياز للخضر والغلال، الذي يتوسط مدينة قبلي، على الانتهاء، حيث تقدمت المقاولات المنجزة لهذا المشروع بمطلب القبول الوقتي للاشغال، وانطلقت بلدية المكان في الاعداد للاعلان على بتة عمومية لتسويغ المحلات المكونة للسوق

واوضح الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية قبلي حكيم حسين، صباح اليوم الاثنين، لصحفي "وات"، ان هذه السوق التي من المؤمل ان تحدث حركية هامة بالمدينة، انجزت باعتمادات في حدود ال500 الف دينار، وهو فضاء يتكون من 11 محلا جاهزا للاستغلال من قبل القصابين وبائعي الاسماك والخضر والغلال ولحوم الدواجن، واشار الى انه تم اعلام مصالح املاك الدولة بالجهة لتحديد القيمة الكرائية للمحلات، الامر الذي يخول للبلدية الاعلان عن بتة عمومية لتسويغها.

وينتظر ان يتم في غضون شهر على اقصى تقدير، الانتهاء من كافة هذه الاجراءات لاعادة افتتاح السوق البلدية البياز التي تعتبر من الفضاءات الهامة بالجهة، نظرا لموقعها المتميز، وفق ذات المصدر الذي اشار الى ان البلدية تلقت العديد من المطالب لتسوغ محلات بهذه السوق