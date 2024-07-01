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إيقاف مدرب أوروغواي بعد وصول فريقه متأخرا لمباراة بكوبا أمريكا

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لاعبو منتخب الأوروغواي
Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 09:13 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية امس الأحد إيقاف مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي مباراة واحدة بعد أن تأخر فريقه في دخول الملعب في الفوز 5-صفر على بوليفيا يوم الخميس.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه غرم اتحاد اللعبة في أوروغواي 15000 دولار لعدم امتثال فريق بيلسا للمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والمتعلقة بنزول أرضية الملعب "بعد الوقت المقرر لبدء أو استئناف المباراة".
ولن يكون بيلسا في المنطقة الفنية في مواجهة أمريكا في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة اليوم الاثنين، ليتولى مساعده بابلو كيروجا مسؤولية قيادة الفريق من المنطقة الفنية.
...

وبيلسا رابع مدرب يتقرر إيقافه لنفس السبب في النسخة الحالية من البطولة، بعد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وريكاردو جاريكا مدرب الشيلي وفرناندو باتيستا مدرب فنزويلا.


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