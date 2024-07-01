ولاية تونس: جلسة عمل حول الموسم السياحي وضمان حسن سيره

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مثّل الموسم السياحي وضمان حسن سيره وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لتأمينه ،والتصدي لمختلف التهديدات المحتملة التي قد تمس من أمن وسلامة المؤسسات والفضاءات السياحية والتوقي من الحرائق والحد من حوادث الطرقات ابرز محاور جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تونس بالعاصمة تحت اشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس ، فارس الماجري



وتناول الحضور خلال الجلسة ،مسالة التنسيق بين جميع الأطراف لمعالجة الاشكاليات والنقائص والعناية بنظافة المحيط وتأمين الشواطئ، فضلا عن الدعوة إلى التحلي باليقظة، وتفعيل منظومة التأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية بأنواعها والفضاءات الترفيهية والمعالم الأثرية والمنشآت الحساسة، وإحكام تأمين الرحلات البحرية وحماية السياح،وتفعيل اللجان الجهوية المشتركة المكلفة بمتابعة منظومة الأمن السياحي

كما اكدوا اهمية تفعيل اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في علاقة بحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية من آفة الحرائق والتوقي منها خلال صائفة 2024،بالاضافة الى القيام بحملة جهوية كبرى بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للفلاحة والجمعية الجهوية للصيادين والمصالح الأمنية



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حضر الجلسة بالخصوص، المعتمدون والكتاب العامون المكلفون بتسيير البلديات والمدير الجهوي للحماية المدنية ،والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ، ،والمدير الجهوي للنقل ،والمندوب الجهوي للسياحة،و ممثلون عن مختلف المصالح الأمنية المعنية ،وممثل عن وزارة الدفاع الوطني

