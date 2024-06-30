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ديوان التونسيين بالخارج ينظم الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية من 4 جويلية الى 2 أوت 2024

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Publié le Dimanche 30 Juin 2024 - 21:12 قراءة: 0 د, 40 ث
      
ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية، الدورة 34 للجامعة الصيفية في إطار برنامج تعليم اللغة العربية الموجه للطلبة ولغير الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة ،وذلك خلال الفترة الممتدة من 04 جويلية إلى02 اوت 2024، وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ صادر عنه .

ودعا الديوان الراغبين في المشاركة في هذه الدورة الى القيام بالتسجيل الأولي عبر موقع واب معهد بورقيبة للغات الحية على الرابط التالي : www.iblv.rnu.tn ثم موافاته بجملة من الوثائق.

...

وأكد الديوان، أنه سيتكفّل بخلاص نسبة 70بالمائة من معلوم الدراسة على أن يتعهد المشارك في الدورة الصيفية لتعليم اللغة العربية بإيداع النسبة المتبقية بخزينة الديوان.

كما دعا الديوان وفق ذات البلاغ، الراغبين في التسجيل أو الاستفسار الى الاتصال بالملحقين الاجتماعيين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية و مديري المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج ومندوبيه الجهويّين.


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