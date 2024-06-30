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الاثنين 1 جويلية 2024... انطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 2024

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Publié le Dimanche 30 Juin 2024 - 18:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يتقدم بداية من يوم الاثنين 1 جويلية 2024 أكثر من 41 ألف تلميذ/ة لإجراء امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2024.

وستتواصل دورة المراقبة على مدى أيام 1 و2 و3 و4 جويلية 2024 ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن نتائجها يوم 14 من نفس الشهر.

...

يذكر أن نسبة النجاح العام خلال الدورة الرئيسية، التي كان قد تقدم لها 133766 تلميذا/ة، بلغت 42.20 بالمائة ونسبة المؤجلين 31.07 بالمائة ونسبة المرفوضين 26.11 بالمائة



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