الاثنين 1 جويلية 2024... انطلاق دورة المراقبة لبكالوريا 2024

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يتقدم بداية من يوم الاثنين 1 جويلية 2024 أكثر من 41 ألف تلميذ/ة لإجراء امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2024.



وستتواصل دورة المراقبة على مدى أيام 1 و2 و3 و4 جويلية 2024 ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن نتائجها يوم 14 من نفس الشهر.





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يذكر أن نسبة النجاح العام خلال الدورة الرئيسية، التي كان قد تقدم لها 133766 تلميذا/ة، بلغت 42.20 بالمائة ونسبة المؤجلين 31.07 بالمائة ونسبة المرفوضين 26.11 بالمائة



