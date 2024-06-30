قفصة: قافلة صحية متعددة الإختصاصات تحلّ بمنطقة منزل ميمون وتُسدي خدمات مجانية لفائدة أكثر من 400 مواطن بمعتمدية قفصة الشمالية

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قفصة 30 جوان 2024 (وات/ مكتب قفصة) حلّت يوم الأحد بمنطقة منزل ميمون التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية قافلة صحّية متعدّدة الإختصاصات وأسدت خدمات طبّية مجانية في عدّة إختصاصات لفائدة سكّان مناطق وعمادات هذه المعتمدية، بالإضافة إلى حصص في الصحة الإنجابية والتقصي المبكر للأمراض المزمنة.





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وإستفاد من العيادات والفحوصات الطبّية المجانية التي أسداها فريق طبّي يتكون من 23 طبيا في 12 إختصاصا طبّيا، أكثر من 400 مواطن ومواطنة من سكّان قرى وعمادات معتمدبة قفصة الشمالية، التي تفتقر لمستشفى محلّي، ويوجد بها فقط مستوصف وبعض مراكز الصحة الأساسية، وهي مرافق تؤمن خدمات هياكل الخطّ الأول للصحة العمومية.



وقالت الناشطة النقابية ومنسقة هذه القافلة هادية صوالحية أن أطّباء في إختصاصات الأنف والأذن والحنجرة والمعدة والأمعاء وطبّ الأسنان والطب الباطني وطبّ الأمراض الصدرية والعظام والكلى والغدد والسكري وطبّ الأطفال، وكذلك طبّ النساء والتوليد والشيخوخة، قد أمنوا يوم الأحد كشوفات وفحوصات طبّية لفائدة أكثر من 400 شخصا من سكّان قرى وعمادات قفصة اشمالية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطبّاء ينشطون بالقطاعين العام والخاص بولاية قفصة.



وإنتظمت هذه القافلة الأولى من نوعها التي تحلّ في السنوات القليلة الماضية بهذه المعتمدية، ببادرة من التنسيقية الجهوية لإطارات وأعوان الصحة بقفصة بالشراكة مع جمعية أطباء قفصة والدائرة الصحية بقفصة الشمالية وجمعية التنمية للمدرسة الإبتدائية أولاد وهيبة.



وقد جرت عيادات الكشوفات والفحوصات الطبية المختصّة بالمدرسة الإبتدائية بقرية منزل ميمون، فيما خُصّص فضاء مستوصف القرية لإجراء فحوصات الطب العام.



وبصفة موازية للعيادات والكشوفات الطبّية والتي ساهم فيها كذلك فريق شبه طبّي يتكوّن من 30 إطارا وعون شبه طبي تم تنظيم حصص وورشات توعوية وتحسيسية حول الصحة الإنجابية و التقصّي المبكّر لمرضي السكري وضغط الدم وكذلك حملة للتبرّع بالدم.



كما قام مُنظمو هذه القافلة بتوزيع 10 كراسي متحرّكة لفائدة أشخاص من ذوي الإعاقة.