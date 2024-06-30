جامعة منوبة تحتفي باعتمادها "جامعة ريادة الأعمال في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

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- تحتفي جامعة منوبة، يوم الأربعاء القادم بمدينة العلوم بتونس، باعتمادها من قبل المركز الوطني البريطاني لريادة الاعمال في التعليم والاقتصاد كأول "جامعة ريادة الأعمال في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي يصنفها كجامعة مبتكرة وإبداعية ومؤسسة تعليم عال سعت بنشاط دائم للابتكار في نهج عملها لتحقيق تغيير في هيكلها التنظيمي ويخول لها، العضوية في التحالف العالمي لجامعات ريادة الأعمال، وفق ما صرح به ل(وات) الأستاذ الجامعي بالمدرسة العليا للتجارة والمسؤول عن الماجستير المهني في ريادة الاعمال بها، ياسين سلامة.



وأوضح سلامة ان هذا الاعتماد الأول من نوعه في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصدته جامعة منوبة، بعد زيارتها من قبل وفد المركز الوطني البريطاني للتعليم ومعاينته لما تقوم به الجامعة منذ اشهر، ليتم مؤخرا إسنادها هذه العلامة بصفتها جامعة مبادرة على اعتبار توفيرها تكوينا متعدد الاختصاصات وتزويدها الطلبة بالمهارات اللازمة للتمكينهم من الانخراط في مجال ريادة الاعمال.





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وحول امتيازات العضوية في التحالف العالمي لجامعات ريادة الأعمال، والحصول على هذا الاعتماد، اكد سلامة "ان الجامعة ستصبح جزءًا من شبكة دولية للجامعات الرائدة بما يسمح بتبادل الأفكار والممارسات والابتكارات. كما سيمنحها هذا التتويج مصداقية اكبر بما يدعم جاذبيتها بالنسبة للطلبة والباحثين والشركاء ويفتح امامها فرصا للتعاون مع المشاركة في المشاريع البحثية التعاونية والمبادرات المشتركة مع الجامعات الأعضاء الأخرى.



وأشار سلامة الى انه امام الجامعة ممارسات اخرى يجب تبنيها لإتمام رحلة الاعتماد بنجاح وتعميم التجربة على بقية المؤسسات الجامعية، من ذلك تركيز آليات تقييم منتظمة لقياس التقدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، وارساء مزيد التعاون مع النسيج المؤسساتي على المستوى المحلي والدولي لإثراء البرامج والفرص للطلبة.



كما اكد على ضرورة التدريب والتطوير بتوفير التدريب المستمر للاساتذة والموظفين حتى يتمكنوا من دعم الطلبة والإشراف عليهم في مشاريعهم الريادية، ودعم الابتكار عبر دمج أساليب التدريس المبتكرة التي تشجع على الإبداع والتفكير النقدي وحل الاشكاليات.، هذا فضلا عن دعم الطلبة بتوفير الموارد وخدمات التوجيه والتمويل لمساعدة الطلبة على تطوير وإطلاق مشاريعهم الريادية.