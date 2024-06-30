انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة تفوق 25 بالمائةإلى حدود 28 جوان الجاري

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بلغ عدد حوادث المرور المسجلة في تونس 2284 منذ بداية السنة وإلى حدود يوم 28 جوان الجاري وفق آخر تحيين لإحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25 فاصل 38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.



وقد أسفرت هذه الحوادث عن قتل 502 شخصا مسجلة تراجعا في نسبة الوفيات المنجرّة عن الحوادث تقدر ب 11 فاصل 62 بالمائة وانخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 23 فاصل 18 بالمائة (3185 جريحا)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

ويتصدر "السهو وعدم الانتباه" قائمة الأسباب وراء ارتكاب الحوادث بنسبة 41 فاصل 81 بالمائة تليها السرعة ثم عدم احترام الأولوية.



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وبالنسبة للحوادث التي تسببت في سقوط قتلى تصدرت السرعة قائمة الأسباب التي أدت إلى الوفاة بنسبة 33 فاصل 86 بالمائة ثم السهو وعدم الانتباه في 25 فاصل 50 بالمائة من الحوادث، إلى جانب أسباب أخرى منها شق الطريق والمداهمة والمجاوزة الممنوعة.

يذكر أنه تم تسجيل 9 حوادث خلال يوم واحد وهو يوم الخميس الماضي الموافق ل27 جوان الجاري أدى إلى وفاة شخصين وجرح 16 شخصا آخرين.

حلا