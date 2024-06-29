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المنستير: حملة جهوية استثنائية للنظافة بطوزة من معتمدية قصيبة المديوني بمشاركة 11 بلدية

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 22:06 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انتظمت، اليوم السبت، حملة جهوية استثنائية للنظافة بطوزة من معتمدية قصيبة المديوني بولاية المنستير، بمشاركة 11 بلدية من ولاية المنستير، والإدارة الجهوية للتجهيز، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وولاية المنستير.
وتم، في إطار الحملة، توفير 8 شاحنات ثقيلة و4 آلات "تراكس"، وآلات لشذب أشجار الزينة وعدد من العملة، وشملت التدخلات التي تمثلت في قلع الأعشاب، ورفع الأتربة، وفواضل البناء خمسة أحياء منها شارع بورقيبة، وابن الجزار، و15 أكتوبر، والطريق الحزامية على مستوى طريق بوحجر، وفق ما أفاد به الكاتب العام لبلدية طوزة، المنجي الهذلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
من جهته، أوضح المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير، عيسى موسى، لوكالة "وات" أنّ هذه الحملة استثنائية وتندرج ضمن تدعيم جهود البلديات التي تشهد ضعفا في الموارد البشرية والمعدات في مجال النظافة، باعتبار أنّ النظافة والتنوير العمومي من أهم المرافق التي لابّد أن توفرها البلديات للمواطن، مؤكدا على ضرورة العمل اليومي في مجال النظافة مع المتابعة الميدانية.
وكان المعتمد الأوّل عاين مناطق التدخل خلال هذه الحملة الجهوية الاستثنائية للنظافة وبعض الأراضي البيضاء غير المسيجة التي يقع سكب فواضل البناء بها، إلى جانب استماعه إلى أعضاء من المجلس المحلي بقصيبة المديوني الذين تطرقوا بالمناسبة إلى مشاغل أهالي المعتمدية.
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