جندوبة: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يعلن عن عودة نشاط الشركة المغاربية للأثاث بجندوبة بعد توقفه لأسباب اقتصادية

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أعلن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، أمس الجمعة، عن توصله الى اتفاق لاستعادة نشاط الشركة المغاربية للأثاث بجندوبة وعودة العملة والاطارات المتوقفين عن العمل منذ اكثر من 3 سنوات، على ان ينطلق عمل ادارتها في غرة جويلية القادم وعملتها في منتصف ذات الشهر.





وقال رئيس الاتحاد الجهوي، سعد الله الخلفاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن الشركة المغاربية للأثاث توقفت عن النشاط منذ سنوات لأسباب اقتصادية قبل ان تدخل في تسوية قضائية انتهت باقتناع المحكمة ببرنامج انقاذ قدمه احد المستثمرين، على ان يتعهد بإعادة تشغيل العملة المتوقفين عن العمل وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي قضت بها المحكمة.



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وأضاف ان الاتحاد عقد أمس اجتماعا في الغرض التقى فيه مع المستثمر وعملة واطارات الشركة وبقية الاطراف المتدخلة وذلك في اطار الاستعداد لعودة نشاط وعمل المؤسسة.

وكان عملة المغاربية للاثاث المختصة في انتاج المعدات الخشبية قد خاضوا، على امتداد ثلاث سنوات، جملة من التحركات والاعتصامات بلغت حد غلق الطريق في اكثر من مناسبة، وتنظيم مسيرات اطرها الاتحاد الجهوي للشغل وسط مساندة واسعة من بقية فروع المنظمات للتعريف بما تعرضوا له من انتهاكات قبل ان تتعهد السلط الجهوية والمحكمة الابتدائية بملفهم بعد ان عجز صاحبها إلى التوصل الى حل يضمن حقوقهم، لينتهي بإحالة الملف على احد المستثمرين الجدد بعد أن قدم برنامج انقاذ يضمن ديمومة المؤسسة بكل مكوناتها.