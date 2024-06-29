تونس تنضم رسميا الى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بحقوق الملكية الفكرية

انضمت تونس رسميا الى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005





وصدر نص المصادقة على الاتفاق على شكل امر صادر عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تحت عدد 381 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 لسنة 2024 .



واقر مجلس نواب الشعب، يوم 29 ماي 2024 خلال جلسة عامة مشروع القانون الأساسي لانضمام تونس إلى هذا الاتفاق (أو ما يعرف باتفاقية "التريبس".وتعدّ اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة اهم أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة التي أسفرت عنها مفاوضات جولة اليوروغواي سنة 1995 ودخلت حيّز النفاذ بالكامل سنة 2005 وصادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 6 المؤرخ في جانفي 1995.وتتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال التشريعات المحلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد كل من ينتهك هذه الحقوق بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات الجنانية.وتحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.وتشمل المنظمة العالمية للتجارة 160 بلدا عضوا. وقد وسجلت مؤخرا خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام كل من جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية.