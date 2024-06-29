وزير الخارجية يشارك في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية-البوركينية بواقادوقو يومي 1 و2 جويلية القادم

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يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، على رأس وفد تونسي، في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية-البوركينية، المقرر عقدها بالعاصمة البوركينية واقادوقو يومي 1 و2 جويلية القادم.



وسيجري نبيل عمار، وفق بلاغ أصدرته اليوم السبت وزارة الخارجية، عددا من المحادثات مع كبار المسؤولين البوركينين، تتناول واقع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآفاق دعمه وتطويره، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.





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كما سيجري عددا من الحوارات الصحفية مع وسائل إعلام بوركينية، ولقاء مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة ببوركينافاسو، بالإضافة إلى زيارات لمقرات الشركات التونسية المنتصبة بواقادوقو.



وبمبادرة من وزارة الخارجية، سيتم يوم 1 جويلية القادم، تنظيم منتدى اقتصادي تونسي-بوركيني، على هامش أشغال اللجنة المشتركة، يفتتحه وزير الشؤون الخارجية بمعيّة وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة البوركيني "سارج بودا"، وبمشاركة وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين، يتقدمهم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.



وتكتسي هذه الزيارة طابعا خاصا، باعتبار أن بوركينافاسو تمثل أحد أهمّ الشركاء الاقتصاديين لتونس بغرب إفريقيا، حيث تضاعف حجم المبادلات التجارية مع هذا البلد في السنوات الأخيرة حوالي خمس مرات. كما يسجل الميزان التجاري بين البلدين منذ سنوات فائضا لصالح تونس، خاصة في مجال تصدير الصناعات الغذائية والكهربائية ومواد البناء. كما تُعدّ تونس الوجهة المفضلة للطلبة والمرضى البوركينين.



وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن اللجنة المشتركة التونسية-البوركينية لم تنعقد منذ سنة 2016.