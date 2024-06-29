توزر: استرجاع عقارين دوليين بمعتمدية توزر على مساحة جمليّة تقدّر بـ33 هكتارا

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تنفيذا لقرار صادر عن والي توزر، استرجعت مصالح أملاك الدولة، اليوم السبت، عقارين دوليين في معتمدية توزر تبلغ مساحتهما الجمليّة 33 هكتارا، وذلك تحت إشراف السلطة المحلية وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومصالح الحرس الوطني، وفق ما أفاد به معتمد توزر نور الدين الزارعي.

وأوضح الزارعي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن القطعة الأولى ذات صبغة عقارية وتمسح 3 هكتارات وتقع على يمين الطريق الوطنية رقم 3، فيما تقع القطعة الثانية التي تمسح 30 هكتارا بمحاذاة واحة مراح الحوار وهي ذات صبغة فلاحيّة.

وأضاف أنّه وقع الاستحواذ على القطعة الأولى من طرف مجموعة من المواطنين بنية استغلالها لأغراض عقارية، فيما تم الاستيلاء على القطعة الثانية بنية استغلالها في المجال الفلاحي، وتم تحديدها بطوابي دون الشروع في عمليات الغراسة، وقد تمت إزالة مختلف مظاهر التحوز من طوابٍ وغيرها.