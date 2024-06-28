سوسة تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للتحديثات في الهندسة الميكانيكية والميكانيك

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انطلقت اليوم الجمعة بسوسة اشغال " المؤتمر الدولي الثامن للتحديثات في الهندسة الميكانيكية والميكانيك" الذي ينظمه على امتداد ثلاثة أيام كل من مخبر النظم الكهروميكانيكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والجمعية العلمية التونسية بالتعاون مع جامعة صفاقس والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس والمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وعدد من المؤسسات الاقتصادية

وبين رئيس المؤتمر رياض العش في تصريح اعلامي ان جدول اعمال هذا المؤتمر الذي شهد مشاركة عدد هام من الكفاءات والخبرات المتميزة من تونس والخارج الذين سيساهمون في اثراء اشغاله عبر اكثر من 180 ورقة علمية

وأضاف ان منظمي " المؤتمر الدولي الثامن للتحديثات في الهندسة الميكانيكية والميكانيك" في دورته الثامنة يسعون الى مواكبة آخر التطورات والمستجدات في المجال الميكانيكي على الصعيد الوطني والعالمي وتبادل البحوث العلمية في الهندسة الميكانيكية والميكانيك بين طلبة باحثين وأساتذة باحثين وصناعيين من بلدان مختلفة

وأشار الى حضور عدد من الخبرات في جملة من الاختصاصات الهندسية ابرزها النظم الديناميكية والصناعية وهندسة المواد والطاقات الحرارية والطاقات المتجددة والهندسة الميكانيكية وميكانيكا المواد وعلم الحركة وتكنولوجيا التصنيع والتصميم والميكاترونيات



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كما أشار الى انه سيتم خلال اشغال المؤتمر عرض عدد من مشاريع ختم الدروس والبحوث التي إنجازها المهندسون الشبان المتخرجين حديثا من المعاهد العليا والعمل على تثمينها وتحويلها من أفكار مشاريع نظرية الى مواد مصنعة