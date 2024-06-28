شبيبة العمران تفوز على الترجي الجرجيسي 2-1 وتحرز اللقب الشرفي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية

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احرزت شبيبة العمران اللقب الشرفي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اثر فوزها على الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في المباراة الفاصلة لتحديد البطل.

وبادر الترجي الجرجيسي بافتتاح التسجيل عن طريق امير التاجوري في الدقيقة 40 قبل ان تدرك شبيبة العمران التعادل بواسطة شهاب الزغلامي في الدقيقة 71. وخطف قابيل العثماني الفوز لشبيبة العمران بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

يذكر ان الفريقين كانا قد ضمنا صعودهما الى الرابطة المحترفة الاولى بتصدرهما مجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الثانية.





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