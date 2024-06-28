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زغوان: تقدّم موسم الحصاد بنسبة تناهز 90 بالمائة

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 20:07 قراءة: 0 د, 37 ث
      
يتواصل موسم حصاد الحبوب في ولاية زغوان بنسق مرضي وفي ظروف طيبة، حيث تقدم بنسبة 90 بالمائة على إجمالي مساحة 63670 هكتارا منها 1270 هكتارا من الحبوب المروية، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحيّة بزغوان.

وأفاد ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، بأن عملية تجميع الحبوب تتواصل بنسق حثيث لتأمين الصابة حيث تم تجميع ما يفوق 200 ألف قنطار منها 151 ألف من القمح الصلب و44400 قنطارا من الشعير و4300 من القمح اللين و703 قنطرات من التريتيكال، موزّعة على 9 مراكز تجميع تقدر طاقة خزنها بحوالي 716 ألف قنطار.
وأشار إلى أن الكميات المجمّعة قاربت التوقعات الأولية لصابة هذا الموسم التي قدرت بـ300 ألف قنطار، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الصابة والمحافظة عليها.


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