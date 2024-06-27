المنستير: 70 بالمائة نسبة تدخل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنظيف الشواطئ (رئيس الفرع الجهوي للوكالة)

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تدخلت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، اليوم الخميس، في شاطئ الدخيلة على مستوى مدخل المنطقة السياحية بالمنستير إلى غاية وادي حمدون، ليرتفع عدد التدخلات إلى 04 تدخلات، من مجموع 06 تدخلات مبرمجة خلال شهر جوان الجاري، أي أنّ النسبة العامة للانجاز بلغت 70 في المائة، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للوكالة بلال الخالقي صحفية "وات".





وانجزت الوكالة تدخلين اثنين من بين 03 تدخلات مبرمجة خلال جوان الجاري بالشواطئ العمومية سقانص والنخيل بمعتمدية المنستير، والديماس والبساري والشرف بمعتمدية البقالطة، وبرمجت تدخلا واحدا بشاطئ البغدادي بالبقالطة ليوم الإثنين المقبل، وسيقع تكثيف التدخلات مع تطور موسم الاصطياف والموسم السياحي.



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وتتواصل عمليات التدخل للتنظيف الآلي للشواطئ إلى غاية شهر سبتمبر، في الشواطئ العمومية، وقد تتواصل في الشواطئ السياحية إلى حدّ شهر أكتوبر المقبل مع تدخل في شهر ديسمبر بمناسبة رأس السنة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الصفقة الإطارية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي تتواصل ثلاث سنوات (من 20 جوان 2023 الى موفي سنة 2025) والتي تقدر قيمتها على كامل الجمهورية بمليون و700 ألف دينار.

وأكد الخالقي أنّه سيقع خلال السنة المقبلة الانطلاق "مبكرا" في التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ، باعتبار أنّ الموسم السياحي ينطلق بين موفي شهر أفريل وبداية شهر ماي.

وحث الخالقي المصطافين على المحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها، خاصة وأنّه وقع تركيز عدّة حاويات في الشواطئ السياحية والعمومية، وقال أنّ العمل سيكون بالتنسيق مع المجتمع المدني وبالتعويل على الوعي المجتمعي.

وكانت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي انطلقت منذ أواخر ماي الماضي في تنظيف الشواطئ، وتعدّ الجهة شواطئ 07 شواطئ وهي الدخيلة وسقانص والنخيل، وايضا الديماس والبساري والشرف والبغدادي (عمومية)