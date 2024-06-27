<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626921267a7765.97718998_gkpflqjnemohi.jpg width=100 align=left border=0>

خصصت جلسة العمل التي انعقدت يوم امس الاربعاء بمقر معتمدية قبلي الجنوبية، للوقوف على الاستعدادات لصائفة 2024، خاصة من ناحية انتظام التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي بمختلف التجمعات السكنية بمعتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية.



واوضح معتمد قبلي الجنوبية وقبلي الشمالية بالنيابة منير محاجبة صباح اليوم الخميس لصحفي "وات" انه تم في اطار الاستعداد لصائفة 2024 ، عقد جلسة محلية لمتابعة انقطاعات الماء الصالح للشراب والكهرباء، حيث تم تكوين فريق يضم المعتمد والعمد وممثلين عن اقليمي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز الى جانب ممثلي البلديات، على ان يكون الفريق في حالة انعقاد دائم لمتابعة اي اشعار حول الانقطاعات وتنفيذ التدخلات العاجلة الضرورية لتجاوز كل الاشكاليات

وافاد محاجبة بان اكثر المناطق التي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشراب، منطقة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية مؤكدا ان الاشكال في طريقه للحل بالاضافة الى تجاوز الاشكال الذي تم تسجيله بمعتمدية الفوار بعد ان تم ربط البئر المستغلة لربط المنازل بالماء الصالح للشراب ببئر الجمعية المائية لمضاعفة الضخ والحد من انقطاع المياه عن الاهالي.



...



واشار الى انه تم مطلع الاسبوع الجاري، تسجيل عملية تخريب للبئر المستغلة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنطقة البلبيدات من معتمدية قبلي الجنوبية، حيث تمت سرقة "الكوابل" النحاسية التي تربط هذه البئر بشبكة الكهرباء، وقد تدخلت مصالح اقليم "الصوناد" واعادت ربط البئر وارجاع ضخ المياه في نفس اليوم.