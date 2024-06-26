بنزرت: المصادقة على إنجاز جملة من المشاريع العمومية لتدعيم البنية الأساسية والمنصة اللوجستية الصحية بكلفة 2.5  مليون دينار

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صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت، في اجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الأربعاء، بمقر الولاية، على انجاز جملة من المشاريع العمومية المتعلقة بتعزيز المنصة اللوجستية الصحية والبنية الأساسية بكلفة مالية تعادل 2.5 مليون دينار.



وبيّنت الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، خلال ترؤسها أشغال اللجنة، أن مجمل المشاريع التي تمت المصادقة عليها وجدت الإحاطة والدعم من قبل المجلس الجهوي للتنمية خاصة أنها مشاريع قرب من المواطن، ومن أهمها الختم النهائي لمشروع تهيئة الطرقات بمناطق التوسع ببلدية سجنان، والمصادقة على تقييم العروض الخاص بتجديد مجمع الماء المجمد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في قسطه الثاني، وعدد من التجهيزات الضرورية والهامة لمزيد تعزيز خدمات ذات المستشفى، والمصادقة على ملف الختم النهائي لاشغال صيانة 6 مؤسسات صحية بالجهة، علاوة على اشغال صيانة المستشفى المحلي بالعالية ومركز الصحة الأساسية بالماتلين.

كما تولّت اللجنة إرجاء النظر في ملفات عدد من المشاريع الى حين استكمال جملة من الإجراءات القانونية الواجبة وعرضها لاحقا على انظار مختلف مصالح اللجنة الجهوية للصفقات العمومية.