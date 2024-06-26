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مونديال كرة اليد للوسطيات - المنتخب التونسي يستهل الدورة الترتيبية من اجل المراكز من 21 من 24 بمواجهة صربيا

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 10:25 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يواجه المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات نظيره الصربي غدا الخميس في اطار الدورة الترتيبية لتحديد اصحاب المراكز من 21 الى 24 ضمن مسابقة كاس رئيس الاتحاد لبطولة العالم تحت 20 عاما المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه.
وستجمع المباراة الثانية ضمن هذه الدورة الترتيبية بين المنتخب الارجنتيني ونظيره الغيني.
ويلعب الفائزان في مباراة من اجل المركز 21 في حين يتبارى الخاسران من اجل المركز 23.
وكان المنتخب التونسي استهل مشواره بمسابقة كاس رئيس الاتحاد لتحديد اصحاب المراكز بين 17 و32 بالفوز على ايران 26-23 قبل ان ينهزم امام البرازيل 24-26 ليتحصل على المركز الثاني للمجموعة الاولى.
...

يذكر ان السباعي التونسي انهى الدور التمهيدي في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد نقطتين من فوز على الشيلي 46-28 وهزيمتين امام سويسرا (26-34) ومصر (24-25).

كاس رئيس الاتحاد
الدورة الترتيبية من اجل المراكز بين 21 و23
الخميس 27 جوان 2024
تونس - صربيا
الارجنتين - غينيا

الجمعة 28 جوان 2024
مباراة ترتيبية من اجل المركز 21
مباراة ترتيبية من اجل المركز 23


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