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القيروان: انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات بدار الجمعية يسفر عن وفاة طفلة وإصابة 10 نساء

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 09:53 قراءة: 0 د, 49 ث
      
اسفر حادث انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات، في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم الاربعاء، بالطريق الجهوية عدد 48 الرابطة بين دار الجمعية من عمادة سيسب بمعتمدية السبيخة والناظور من ولاية زغوان، عن وفاة طفلة (16 سنة) وإصابة 10 نساء باصابات متفاوتة الخطورة.
وافاد النائب المحلي عن عمادة العويثة منير فرج الله في تصريح لصحفية "وات"، وهو من أقارب الطفلة المتوفاة وشاهد عيان عند وقوع الحادث، بأنه تم توجيه المصابات إلى مستشفيات القيروان وزغوان وسوسة لتلقي الاسعافات الضرورية.
وأضاف بأن منطقة سيسب تعاني من رداءة هذا الطريق الذي يصفه الاهالي ب"طريق الموت"، رغم انه طريق حيوي يضم حوالي 20 معصرة وحوالي 5 الاف بيت مكيف، غير انه لم تقع تهيئته منذ سنوات، مشيرا الى غياب الخدمات الاستعجالية بمستوصف دار الجمعية وعدم تفعيل المستوصف الى صنف 4 منذ سنة 2005.
وافاد المتحدث بان اهالي الجهة يطالبون باحداث مستشفى محلي على الطريق الجهوية عدد 48 خاصة مع تكرر الحوادث المرورية بالمنطقة، مضيفا ان الاهالي عبروا عن استعدادهم للتبرع بقطعة أرض لتشييد هذا المستشفى، وفق تعبيره.


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