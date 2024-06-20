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دورة برلين - أنس جابر الى الدور ربع النهائي

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 17:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة برلين العشبية، ذات الـ 500 نقطة، اثر فوزها اليوم الخميس على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 28 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6 -7 و6 - 3 و6 - 4.

وستواجه أنس جابر غدا الجمعة في الدور ربع النهائي الأمريكية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا، التي بلغت ذات الدور بفوزها على الروسية ايكاترينا اليكساندروفا المصنفة 20 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7-6 و6-2.

...

وكانت جابر فازت في الدور السادس عشر على الصينية كزين وانغ 2-0.


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