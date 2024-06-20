المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 2024 : استضافات وتكريمات ومواكبة لأحدث التكنولوجيات الرقمية في المجال السمعي البصري

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فعاليات متنوعة تجمع بين مواكبة أحدث التكنولوجيات الرقمية في المجال السمعي البصري، وتنظيم سوق للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وندوات حول الذكاء الاصطناعي وإعلام الحرب تلك هي أبرز الأنشطة المميزة لبرمجة الدورة 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تلتئم تحت شعار "نصرة فلسطين".



و للعام الثاني على التوالي يقام المهرجان بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية، إلى جانب مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية و"عرب سات"، وذلك من 26 إلى 29 جوان الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وللمرة الثانية كذلك يفتح المسرح الأثري بقرطاج أبوابه لفعاليات المهرجان حيث سيحتضن سهرة الافتتاح بتكريم ضيوف المهرجان وحفل فني يحييه النجم العربي راغب علامة.





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أما الاختتام فسيقام بمسرح الأوبرا بعرض "روح العرب" للأوكستر السمفوني العربي، فضلا عن تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية. ويقام حفل توزيع جوائز التبادلات يوم الجمعة 28 جوان (الساعة الرابعة بعد الظهر).



وفي الجانب العلمي والفكري للمهرجان، يحتضن مسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة ثلاث ندوات، تنتظم الأولى يوم الخميس 27 جوان بعنوان "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام : فلسطين مثالا"، فيما تقام ندوتان يوم الجمعة 28 جوان بعنوان "الندوة الهندسية : إشراك الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي" وأخرى تطرح موضوع "النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام"، إلى جانب تنظيم منتدى التعاون الصيني العربي في مجال المرئيات والصوتيات وجلسة الترويج لبرنامج "مشاهدة صينية"، بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة.

وتشهد هذه الدورة أيضا تنظيم المعرض التكنولوجي الذي يضم 98 جناحا بمشاركة 90 عارضا يقدمون أحدث الابتكارات التكنولوجية في المجال السمعي والبصري، أما سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية فسيكون فضاء لعرض إنتاجات الهيئات الأعضاء في الاتحاد في مختلف أصناف الإبداع في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

واختار القائمون على المهرجان تخصيص هذه الدورة لتكريم وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، والصحفية الفلسطينية هديل حسين عليان والمستشار الإعلامي لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والنائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية سابقا، فضلا عن تكريم المهندس القطري حسن بن محمد الماس والصحفية ميسون عبد الله أحمد من جيبوتي، والممثلة والمنتجة التونسية سنية بن بلقاسم.

أما ضيوف شرف المهرجان فهم الممثل المصري فتحي عبد الوهاب والممثلة المصرية داليا البحيري والممثل والمخرج السوري سيف سبيعي والممثلة السورية نادين تحسين بك والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات والممثلة الأردنية ريم سعادة والمطربة والممثلة السودانية إيمان يوسف.



ويجدر التذكير بأن هيئة المهرجان تلقت 289 عملا مرشحا لنيل جوائز المسابقات الرسمية والموازية. ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقات الإذاعية 142 عملا وهي أكبر مشاركة في هذه المسابقات منذ انطلاق المهرجان، 125 منها في المسابقة الرئيسية و17 في المسابقة الموازية، بحسب ما أحصاه المنظمون. كما يبلغ عدد الهيئات الاذاعية الأعضاء في الاتحاد المشاركة في المسابقة الرئيسية 20 هيئة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، الى جانب 8 مشاركات أخرى ضمن المسابقة الموازية، بين إذاعات خاصة ومحطات دولية ناطقة بالعربية وشركات إنتاج .



وتتضمن أصناف المسابقة الإذاعية الرئيسية :

* مسابقة الدراما (الملحمية)

* البرامج الثقافية (أدب الشباب)

* ومضة التوعية ( العنف في الوسط المدرسي )

* البرامج الصحية (الصحة النفسية)

* برامج الأطفال (أطفال الموبايل)

* البرامج التربوية (التسرب الدراسي)

* البرامج العلمية (نوابغ العلوم)



فيما تتوزع المسابقة الاذاعية الموازية على الأصناف التالية :



* برامج المنوعات ( مسابقات )

* البرامج الصحية (الصحة العائلية)

* البرامج الاجتماعية ( برّ الوالدين )

* البرامج الاقتصادية ( المبادرات الخاصة )

* ومضة ( الماء )



ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقات التلفزيونية 147 عملا، 108 منها في المسابقة الرئيسية و39 في المسابقة الموازية .

وتشارك بهذه الأعمال 20 هيئة تلفزيونية أعضاء في الاتحاد ضمن المسابقة الرئيسية و6 قنوات فضائية خاصة و18 شركة إنتاج ضمن المسابقة الموازية .



وتتضمن أصناف المسابقة التلفزيونية الرئيسية منها والموازية :

مسابقة الدراما التلفزيونية (المسلسلات الاجتماعية - المسلسلات الكوميدية)

* مسابقة البرامج التلفزيونية (الأفلام الوثائقية العامة - برامج المنوعات والسهرات الفنية - البرامج الثقافية والعلمية)

* مسابقة الأفلام الوثائقية و التبادلات البرامجية التلفزيونية ( الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية- برنامج في ربوع الوطن العربي - البرنامج الوثائقي)

* مسابقة الأخبار التلفزيونية (البرامج الحوارية - التقارير الإخبارية)

* مسابقة الإعلام الجديد (إنتاجات توعوية في مجال البيئة والمناخ )