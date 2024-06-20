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تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة نفزة والمناطق المجاورة اليوم الخميس

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 13:32 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة نفزة والمناطق المجاورة، نتيجة لعطب مفاجئ طرا اليوم الخميس على المضخة الغاطسة بالبئر العميقة "الخنقة".


وينتظر استئناف التزويد تدريجيا، وفق بلاغ صادر عن الشركة، بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الجمعة، بعد استكمال اصلاح العطب واعادة تشغيل البئر.


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