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غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم بعثة أعمال الى باريس خلال شهر سبتمبر القادم بمناسبة انعقاد الصالون الدولي للبناء

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 12:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، بعثة أعمال لزيارة الصالون الدولي للبناء، المزمع انعقاده من 30 سبتمبر الى غاية 3 اكتوبر 2024، بمركز معارض "باريس بورت دو فرساي"، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية.


وسيشكل الصاون الدولي للبناء، وفق بلاغ صادر عن الغرفة، فرصة بالنسبة لجميع الفاعلين في قطاع البناء والتشييد لتبادل التجارب والخبرات في هذا القطاع.
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وسيضم هذا الصالون، الذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 88 ألف متخصصا، أكثر من 1300 عارضا، بما في ذلك صناعيين ومصنعين ومزودي المواد وخدمات البناء.


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