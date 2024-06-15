-ألمانيا صاحبة الضيافة تفوز على اسكتلندا 5-1 في افتتاح بطولة أوروبا

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فاز منتخب ألمانيا صاحب الضيافة على عشرة لاعبين من منتخب اسكتلندا الذي بدا بلا حول أو قوة 5-1 في افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الجمعة على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ.



وسيطر المنتخب الألماني، الذي خسر مباراتيه الافتتاحيتين في نهائيات كأس العالم 2018 و2022 وكذلك في بطولة أوروبا السابقة في 2021، على الكرة منذ البداية بينما اعتمد الاسكتلنديون على الدفاع.

واستهلت ألمانيا مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة إذ وصلت الكرة بعد عدة تمريرات قصيرة لفلوريان فيرتس على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة وحاول الحارس أنجوس جون التصدي لها ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.



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وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 حين مرر كاي هافرتس الكرة لجمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة بقوة في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من رايان بورتيوس، الذي نال بطاقة حمراء، على إلكاي جندوجان داخل المنطقة. وسجل هافرتس ركلة الجزاء بنجاح.

وأضاف نيكلاس فولكروج الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وألغى الحكم هدفا خامسا لألمانيا بسبب وجود تسلل على فولكروج في الدقيقة 76.

وقلصت اسكتلندا الفارق في الدقيقة 87 بهدف بنيران صديقة من مدافع ألمانيا أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه.

لكن إيمري تشان زاد معاناة اسكتلندا بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة من خارج المنطقة.

وستلعب ألمانيا مع المجر في مباراتها المقبلة بالمجموعة الأولى بينما ستحاول اسكتلندا التعويض أمام سويسرا.