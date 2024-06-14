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فوزي البنزرتي مدربا جديدا للمنتخب التونسي لكرة القدم

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 20:27 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين فوزي البنزرتي مدربا للمنتخب الوطني التونسي للأكابر بمساعدة عماد بن يونس انطلاقا من غرة جويلية القادم.

وكان الثنائي منتصر الوحيشي وانيس البوسعايدي تولى تدريب المنتخب بصفة مؤقتة خلال الفترة الماضية بعد الخروج من الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم (كوت ديفوار 2023+1) وحصول القطيعة مع المدرب جلال القادري.
كما تقرر تعيين إسكندر القصري على رأس الإدارة الفنية الوطنية انطلاقا من غرة جويلية المقبل.


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