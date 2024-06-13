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منتدى تونس للاستثمار: التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الاوروبي لللاستثمار لمضاعفة ممر صفاقس/القصرين

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 13:54 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تمّ، الخميس، التوقيع على إتفاق تمويل بقيمة 210 مليون أورو (ما يناهز 706،5 مليون دينار) بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار، لأجل تمويل مشروع مضاعفة مشروع الرواق الاستراتيجي (الطريق الوطنية رقم 13) الرابط بين صفاقس والقصرين مرورا بسيدي بوزيد والقيروان.

وتقدر الكلفة الجملية للمشروع، الذّي يمتد على مسافة 180 كلم، ب424 مليون اورو. وسيساهم البنك الاوروبي للاستثمار عبر اسداء قرض بقيمة 210 مليون أورو، من تمويل المشروع في ما تقدر مساهمة قرض البنك الدولي ب203 مليون اورو وسيتم تأمين بقيّة المبلغ من ميزانية الدولة.

...

وتولى التوقيع على الاتفاقية، كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، ونائب البنك الاوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، وذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار، المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024 بقمرت من الضاحية الشمالية للعاصمة تحت شعار "تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص".

ويهدف هذا التمويل الى دعم مشروع تعصير الطريق الاستراتيجي الرابط بين صفاقس والقصرين وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد وتقليص كلفة التنقل بما من شأنه أن يحقق تنمية أكثر شمولية ويساعد على تطوير القطاع الخاص في هذه المناطق عبر ربطها بكبرى المراكز الاقتصادية.

كما يهدف إلى تعزيز الإندماج الجهوي والإجتماعي والتأقلم مع التغيّرات المناخية.

كما تمّ في الإطار ذاته، التوقيع على إتفاقية تعاون ثانية بين البنك الأوروبي للاستثمار ووزارة التجهيز والإسكان.
وتتعلّق وفق وزيرة التجهيز والاسكان، سارة زعفراني، بإسناد مساعدة تقنية لفائدة وحدة التحكم بالمشروع في شكل هبة بقيمة 1،7 مليون أورو مسندة من البنك الاوروبي للاستثمار لوزارة الاشراف.


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