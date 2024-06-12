تصفيات إفريقيا لمونديال 2026 - المغرب يعزز حظوظه في التأهل بفوز كبير على الكونغو

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عزز المنتخب المغربي حظوظه في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد فوزه الثالث على التوالي في المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية، على حساب مضيفه الكونغو 6-صفر في المباراة التي دارت امس الثلاثاء بمدينة أغادير المغربية في ختام مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل أهداف المغرب كل من عزالدين أوناحي في الدقيقة (8) وشادي رياض في الدقيقة (16) وأيوب الكعبي (هاتريك) في الدقائق (20 و39 و53) وسفيان رحيمي في الدقيقة (62).

ورفع المغرب الذي خاض ثلاث مباريات فقط في المجموعة بعد انسحاب إرتيريا، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول محققا العلامة الكاملة، وبفارق 3 نقاط عن تنزانيا أقرب منافسيه التي تغلبت على ضيفتها زامبيا (1- صفر) في الجولة ذاتها، ورفعت رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات.

في المقابل، منيت الكونغو بهزيمتها الثانية في مباراتها الثانية وظلت بلا رصيد في المركز الخامس والأخير، خلف النيجر الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، وزامبيا الرابعة برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.



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وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت امس، فازت جنوب إفريقيا على ضيفتها زيمبابوي 3-1 ورواندا على مضيفتها ليسوتو 1-صفر في المجموعة الثالثة، والتي شهدت يوم الإثنين فوز بنين على نيجيريا 2- 1.

وبذلك، تصدرت رواندا المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا الثانية وبنين الثالثة، فيما تراجعت ليسوتو من الصدارة إلى المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما جاءت نيجيريا خامسة برصيد 3 نقاط، وزيمبابوي سادسة وأخيرة برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الرابعة، خسر منتخب ليبيا أمام مضيفه الرأس الأخضر صفر-1، وفازت موريس على ضيفتها إسواتيني 2-1، وتعادلت الكاميرون مع ضيفتها أنغولا 1-1.

وبهذه النتائج، انفردت الكاميرون بصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن ليبيا الثانية برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب الرأس الأخضر الثالث، فيما رفعت أنغولا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الرابع، بينما موريس خامسة برصيد 4 نقاط، وأخيرا إسواتيني بلا نقاط.

وفي المجموعة السادسة، تعادلت كوت ديفوار مع ضيفتها كينيا دون أهداف، وفازت بوروندي على مضيفتها السيشال 3-1، وغامبيا على مضيفتها الغابون 1-صفر.

وبهذا حافظت كوت ديفوار على صدارتها للمجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تقدمت بورندي إلى المركز الثاني بعدما رفعت رصيدها إلي 7 نقاط.

كما تقدمت غامبيا إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الغابون التي تراجع للمركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، فيما تراجعت كينيا للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، وأخيرا السيشال في المركز السادس دون رصيد من النقاط.