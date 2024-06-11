<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66682182742932.59463427_moqjefpklnigh.jpg width=100 align=left border=0>

احرز المنتخب التونسي للمبارزة بالسيف للكبريات الميدالية الفضية في سلاح "السابر" في اطار البطولة الافريقية التي اختتمت منافساتها امس الاثنين بالدار البيضاء.



وانهزم المنتخب التونسي المتكون من الرباعي ياسمين دغفوس وياسمين الرزقي وعائشة بوعجينة ورانية الفرجاني في الدور النهائي امام نظيره المصري بنتيجة 26-45.





...



كما تحصل منتخب الفتيات في سلاح "الفلوري" المتالف من ياسمين العياري ونوران بشير وياسمين السوسي ومريم الخياري على الميدالية الفضية بخسارته في النهائي امام نظيره المصري 25-45.

وكان منتخب الأكابر في سلاح السابر توج يوم الاحد بالميدالية الذهبية بعد تفوقه بنتيجة 45-43 على نظيره المصري المصنف السادس عالميا وصاحب الميدالية الفضية في دورة كاس العالم الأخيرة التي اقيمت بمدريد.

وتكوّن المنتخب التونسي للأكابر من الرباعي فارس الفرجاني وعزيز الشارني واحمد الفرجاني وامان الله الحميصي.