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ريال مدريد يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية لكرة القدم

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Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 16:47 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن نادي ريال مدريد بطل رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيشارك في كأس العالم للأندية العام المقبل، وذلك بعد ساعات من إعلان المدرب كارلو انشيلوتي أن الفريق لن يشارك في البطولة بداعي أن الاتحاد الدولي (الفيفا) قلل العائد المالي الذي سيحصل عليه بطل أوروبا 15 مرة.
وأضاف بطل اسبانيا في بيان على موقعه على الانترنت "يعلن النادي أنه لم يكن هناك أي شك في أي وقت مضى بشأن مشاركتنا في كأس العالم للأندية (في نسختها) الجديدة التي سينظمها الفيفا في موسم 2024-2025 المقبل.
وأضاف "وبالتالي سيشارك نادينا كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية.. نحن فخورون ومتحمسون للمشاركة فيها وسنلهم الملايين من مشجعينا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى بلقب آخر".


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