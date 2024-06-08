تصفيات مونديال 2026 - المنتخب التونسي يختتم تحضيراته للقاء ناميبيا

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اختتم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه غدا بمنتخب ناميبيا في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وذلك باجراء حصة تدريبية اخيرة ارتكز خلالها العمل على الجانب التكتيكي اضافة إلى الاهتمام بالكرات الثابتة في الوضعيات الدفاعية والهجومية.



وستقام المباراة غدا الاحد في جنوب إفريقيا بملعب أورلاندو بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس دون حضور الجمهور.





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ويتصدر المنتخب التونسي بعد مرور ثلاث جولات المجموعة الثامنة بتسع نقاط متقدما بنقطتين على نظيره الناميبي صاحب المركز الثاني. وياتي منتخب مالاوي في المركز الثالث ب6 نقاط متقدما على منتخب ليبيريا (4 نقاط) فيما يتذيل منتخبا غينيا الاستوائية وساو تومي وبرنسيب الترتيب بصفر من النقاط.