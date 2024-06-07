ألعاب بريكس من 12 إلى 23 جوان الجاري في قازان

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سيشارك رياضيون من 97 دولة في ألعاب "بريكس"، التي ستقام في قازان( عاصمة تتارستان) في الفترة من 12 إلى 23 جوان الجاري.



ويذكر ان ألعاب بريكس هي تظاهرة سنوية متعددة الرياضات تجمع بين رياضيي الدول الأعضاء في مجموعة بريكس الاقتصادية.

وتقام الالعاب عادة في الدولة التي ترأس مجموعة بريكس. كجزء من رئاسة روسيا للمجموعة وقد تقرر هذا العام إقامة ألعاب 2024 في مدينة قازان



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وستجمع الالعاب في نسخة 2024 رياضيون من 97 دولة ، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر وإثيوبيا، في مدينة قازان.

وسيتم منح أكثر من 360 ميدالية في ألعاب بريكس في قازان. وسيتنافس المشاركون في 27 اختصاصا رياضيا، بما في ذلك ألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة والغوص والجمباز الفني والرياضي والمصارعة وكرة الطاولة والتنس على العشب وغيرها.



وبالإضافة إلى الأحداث الرياضية، سيكون ضيوف ألعاب بريكس على موعد مع برنامج ثقافي غني . وستقام الألعاب في 16 موقعا ً في قازان، والتي كانت استضافت في الماضي عدة مسابقات وبطولات عالمية

