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تصفيات مونديال 2026- المجموعة 8- فوز تونس على غينيا الاستوائية 1-0

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Publié le Mercredi 05 Juin 2024 - 21:57 قراءة: 0 د, 55 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على غينيا الاستوائية (1-0) مساء اليوم الاربعاء بملعب رادس في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ضمن تصفيات مونديال 2026.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الوحيد للمباراة من ركلة جزاء (82).

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وكان المنتخب الناميبي تعادل مع نظيره الليبيري 1-1 في وقت سابق اليوم بجوهانسبورغ في افتتاح هذه الجولة التي تختتم غدا بلقاء مالاوي وساوتومي وبرنسيب (س 14 بتوقيت تونس).

ورفع المنتخب التونسي، بفضل هذا الفوز الثالث على التوالي رصيده الى 9 نقاط في الصدارة متقدما على كل من ناميبيا (7 نقاط) وليبيريا (4 نقاط) ومالاوي (3 نقاط) فيما بقي رصيد غينيا الاستوائية بلا ادنى نقطة في المركزالاخير رفقة ساوتومي وبرنسيب.

ويلاقي المنتخب التونسي في الجولة الرابعة نظيره الناميبي يوم الاحد القادم بجوهانسبورغ بداية من الساعة الخامسة بتوقيت تونس.

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
تونس 9 3 3 0 0 6 0
ناميبيا 7 3 2 1 0 6 1
ليبيريا 4 3 1 1 1 4 2
مالاوي 3 2 1 0 1 1 1
ساوتومي وبرنسيب 0 2 0 0 2 0 6
غينيا الاستوائية 0 3 0 0 3 0 7


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