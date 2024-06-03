تطاوين: وقفة احتجاجية لاعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة

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نفذ عدد من عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بولاية تطاوين، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بصرف اجورهم لشهري افريل وماي الماضيين وتمكينهم من مستحقاتهم القانونية في التصنيف والزيادات في الاجور للسنوات الماضية.

وذكر عضو النقابة الاساسية للشركة مبارك السالمي في تصريح لصحفي "وات" ان سبب تنظيم الوقفة الاحتجاجية "تازم الوضع الاجتماعي، وعدم تفعيل القرارات التي صادقت عليها الحكومة السابقة (اتفاق سنة 2020) وعدم المبالاة باوضاع شركة البيئة بتطاوين، على خلاف الشركات المماثلة في جهات اخرى"، وفق تعبيره.

واضاف ان العملة بشركات البيئة والغراسات والبستنة الاخرى "تمتعوا بالزيادات القانونية في اجورهم ويتحصلون الان على منح العيد، في الوقت الذي يحرم عمال شركة تطاوين من اجورهم لشهرين متتاليين قبل عيد الاضحى، رغم المجهودات والعمل الفعلي الذي يسدونه في مختلف القطاعات"، وفق قوله.

وجدد السياري نداء منتسبي شركة البيئة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة في جميع مستحقات ابناء الشركة البالغ عددهم حوالي 2300 عامل واطار، شأنهم شان بقية العاملين في القطاع العام، داعيا الى ايجاد حلول جذرية للشركة عبر الحوار والتفاوض وتشريك الاطراف الاجتماعية في تحديد التصورات والرؤى المستقبلية.