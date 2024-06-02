نهائي بطولة تونس للرقبي - الملعب النابلي يفوز على مستقبل جمال ويحافظ على لقبه

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توج الملعب النابلي للعام الثاني على التوالي بلقب بطولة تونس للرقبي ب15 لاعبا للموسم الرياضي 2023-2024 اثر فوزه على مستقبل جمال بنتيجة 16-6 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت اليوم الاحد على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة.

وهو اللقب الثامن عشر في سجل الملعب الملعب النابلي في مسابقة البطولة.

وفي فئة اقل من 17 عاما، عاد اللقب لمستقبل جمال الذي تغلب في النهائي على الملعب النابلي بنتيجة 18-15.

