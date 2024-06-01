وزارة المالية تعلن عن اطلاق منصة التبادل لاغراض جبائية "تاج"

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اعلنت وزارة المالية عن إطلاق منصّة التبادل لأغراض جبائية "تاج"، المخصصة لإعداد شهائد الخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الإدارة ودعم الشفافية الجبائية.



وافادت الوزارة، في بلاغ أصدرته أمس، الجمعة، أنّه طبقا لقرار وزيرة المالية، تمّ اعتماد المرحلية في سن وجوبية إعداد شهائد الخصم من المورد على المنصة المذكورة.





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ودعت وزارة المالية في هذا الصدد، المطالبين بالأداء الراجعين بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة وكذلك المحاسبين والخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات والمستشارين الجبائيين، إلى الانخراط بمنصة "تاج"، قصد إعداد شهائد الخصم من المورد، التّي سيتولون تسليمها بداية من غرة جوان 2024.



ويكون الانخراط عن بعد على نفس المنصة على الرابط التالي:



https://tej.finances.gov.tn



كما دعت الوزارة، كافة المطالبين بالاداء، قصد ضمان حقهم في طرح مبالغ الخصم من المورد، الى الحرص على ان تكون شهائد الخصم من المورد المسلمة لهم قد تم اعدادها باعتماد منصة "تاج" وذلك بالنسبة للشهائد، التّي يتسلمونها من قبل حرفائهم الخاضعين وجوبا لاحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022.



https://tej.finances.gov.tn/taxe-file



التثبت من خضوع المطالبين بالاداء لواجب اعداد شهائد الخصم من المورد على المنصة الالكترونية "تاج". ودعت وزارة المالية في هذا الصدد، المطالبين بالأداء الراجعين بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة وكذلك المحاسبين والخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات والمستشارين الجبائيين، إلى الانخراط بمنصة "تاج"، قصد إعداد شهائد الخصم من المورد، التّي سيتولون تسليمها بداية من غرة جوان 2024.كما دعت الوزارة، كافة المطالبين بالاداء، قصد ضمان حقهم في طرح مبالغ الخصم من المورد، الى الحرص على ان تكون شهائد الخصم من المورد المسلمة لهم قد تم اعدادها باعتماد منصة "تاج" وذلك بالنسبة للشهائد، التّي يتسلمونها من قبل حرفائهم الخاضعين وجوبا لاحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022.https://tej.finances.gov.tn/taxe-fileالتثبت من خضوع المطالبين بالاداء لواجب اعداد شهائد الخصم من المورد على المنصة الالكترونية "تاج".