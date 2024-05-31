بداية من الجمعة 31 ماي بإمكان منخرطي "الكنام" الحاصلين على الهوية الرقمية النفاذ إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة "اي كنام" E-CNAM

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ومن أبرز خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتاحة على هذا الموقع، متابعة مراحل معالجة الملفات واستخراج كشوفات الخلاصوالإيداع الإلكتروني للوثائق التكميلية للملفات وتغيير المنظومات العلاجية في الآجال القانونية وتغيير طبيب العائلة للمضمونين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة في الآجال القانونية وتحميل قرارات التكفل بالأدوية الخصوصية والتعرف على التواجد الجغرافي لمقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق بما في ذلك الاختصاصات والعناوين.



أعلنت وزارتا تكنولوجيات الإتصال والشوؤن الاجتماعية أنّه أصبح بداية من اليوم الجمعة، بإمكان المنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والحاصلين على الهوية الرقمية النفاذ إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر المنصة الإفتراضية "اي كنام" E-CNAM، بطريقة مبسطة وآمنة، وذلك بإعتماد الهوية الرقمية "ء-هوية" كآلية إضافية للنفاذ الإلكتروني الموحد للموقع https://centre.e-cnam.tn/login والحصول على خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض.ومن أبرز خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتاحة على هذا الموقع، متابعة مراحل معالجة الملفات واستخراج كشوفات الخلاصوالإيداع الإلكتروني للوثائق التكميلية للملفات وتغيير المنظومات العلاجية في الآجال القانونية وتغيير طبيب العائلة للمضمونين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة في الآجال القانونية وتحميل قرارات التكفل بالأدوية الخصوصية والتعرف على التواجد الجغرافي لمقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق بما في ذلك الاختصاصات والعناوين.

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وذكرت الوزارتان في بلاغ مشترك، أن هذا الإجراء يتنزل في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 03 المؤرخ في 19 جانفي 2024 حول تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية واعتماد الهوية الرقمية كآلية نفاذ مُوحّد تُوفر على المواطن عناء حفظ أسماء المستخدم وكلمات العبور المتعدّدة التي يصعب حفظها وتأمينها.