Babnet

بداية من الجمعة 31 ماي بإمكان منخرطي "الكنام" الحاصلين على الهوية الرقمية النفاذ إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة "اي كنام" E-CNAM

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665a389ed04479.83322432_ijfnlkqpeghmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 22:35 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت وزارتا تكنولوجيات الإتصال والشوؤن الاجتماعية أنّه أصبح بداية من اليوم الجمعة، بإمكان المنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والحاصلين على الهوية الرقمية النفاذ إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر المنصة الإفتراضية "اي كنام" E-CNAM، بطريقة مبسطة وآمنة، وذلك بإعتماد الهوية الرقمية "ء-هوية" كآلية إضافية للنفاذ الإلكتروني الموحد للموقع https://centre.e-cnam.tn/login والحصول على خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ومن أبرز خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتاحة على هذا الموقع، متابعة مراحل معالجة الملفات واستخراج كشوفات الخلاصوالإيداع الإلكتروني للوثائق التكميلية للملفات وتغيير المنظومات العلاجية في الآجال القانونية وتغيير طبيب العائلة للمضمونين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة في الآجال القانونية وتحميل قرارات التكفل بالأدوية الخصوصية والتعرف على التواجد الجغرافي لمقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق بما في ذلك الاختصاصات والعناوين.

...

وذكرت الوزارتان في بلاغ مشترك، أن هذا الإجراء يتنزل في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 03 المؤرخ في 19 جانفي 2024 حول تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية واعتماد الهوية الرقمية كآلية نفاذ مُوحّد تُوفر على المواطن عناء حفظ أسماء المستخدم وكلمات العبور المتعدّدة التي يصعب حفظها وتأمينها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288579


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*