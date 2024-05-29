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صفاقس: "كلنا مسؤولون عن الجودة المثالية" شعار ندوة علمية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا

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Publié le Mercredi 29 Mai 2024 - 21:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تحت شعار"كلنا مسؤولون عن الجودة المثالية "، إنتظمت اليوم الأربعاء، بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، ندوة حول إدارة الجودة المطبقة في التعليم العالي.

وأفاد أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، ومنسق الندوة، علي بوقطف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ الأنشطة المبرمجة ضمن مشروع دعم الجودة "بيوتاك تونيزيا " بالشراكة مع المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، الممول من الإتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المشروع الذي أتي بالشراكة بين 03 بلدان أوروبية وهي إيطاليا، والبرتغال، وفيلندة، و04 جامعات تونسية وهي جامعة صفاقس، وجامعة جندوبة، وجامعة منوبة، والمنسق الدولي جامعة المنستير، يهدف إلى تطوير وتحسين التكوين في مجال البيوتكنلوحيا في الجامعات التونسية، والإرتقاء بالمؤسسات الجامعية على المستويين الوطني والدولي.
...

وذكر أن الندوة التي تواصلت على مدى كامل اليوم، حظيت ب03 مداخلات علمية إهتمت أساسا بالتوعية والتعريف بأهمية إرساء آليات الجودة والإعتماد في الهياكل الأكاديمية بالجامعات التونسية، كما تم التركيز خلالها على ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين في قطاع التعليم العالي، من عملة وإداريين وأساتذة، لدعم ثقافة الجودة والإستجابة للمعايير الدولية من أجل الحصول على الإعتماد.


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