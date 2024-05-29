وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الى الانطلاق الفوري في عمليّة الحصاد واحترام نسبة الرطوبة المنصوح بها

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تونس 29 ماي - وات - دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كافة الفلاحين للانطلاق الفوري في عمليّة الحصاد عندما تكون نسبة الرطوبة تساوي أو تقل عن 14 بالمائة.





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وحثت الوزارة في بلاغ لها، الأربعاء، الفلاحين على الحرص على تسليم منتوجاتهم من الحبوب لمراكز التجميع المصادق عليها وتفادي البيع عبر المسالك الموازية مع ضرورة احترام نسبة الرطوبة المنصوح بها قبل الحصاد.



كما اوصت الفلاحين بالتأكد من عمليات تعديل آلات الحصاد للتقليص من نسب ضياع الحبوب والانخراط في مجهودات الدولة في إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من بذور الشعير المراقبة.



وتنصهر هذه التوصيات في إطار حسن الاستعداد لموسم حصاد وتجميع الحبوب 2024/2023 وتبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة في الغرض تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي بتاريخ 27 ماي 2024.

