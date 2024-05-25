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الهلال الأحمر: الرفع بداية من الأسبوع القادم في نسق العودة الطوعية للمهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى 400 شخص في الأسبوع

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 17:28 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفاد مدير عام إدارة الهلال الأحمر التونسي بصفاقس والمكلف بملف الهجرة غير النظامية بصفاقس، أنس الحكيم، بأنه تقرّر، بداية من الأسبوع القادم، الرفع من نسق الاستجابة للراغبين في العودة الطوعية من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بمعتمديتي جبنيانة والعامرة إلى 400 شخص في الأسبوع.
وأوضح الحكيم في تصريح، اليوم السبت، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا القرار جاء ببادرة المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي بصفاقس، مشيرا إلى أنّه منذ أكتوبر 2023 استجاب حوالي 2500 من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في صفاقس للعودة الطوعية.


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